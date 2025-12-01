PS e candidatos presidenciais desejam rápido restabelecimento a Marcelo Rebelo de Sousa

O PS e vários candidatos presidenciais já desejaram um rápido restabelecimento ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está a ser operado a uma "hérnia encarcerada", no Hospital de São João, no Porto.

O chefe de Estado deu entrada hoje neste hospital após uma indisposição e, numa declaração aos jornalistas, a presidente do conselho de administração daquela unidade hospitalar, Maria João Baptista, disse que Marcelo Rebelo de Sousa "está muito bem em termos anímicos", e que a cirurgia de urgência à qual vai ser submetido "é de um risco baixo cirúrgico e anestésico".

Numa nota, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, formulou votos de que a cirurgia decorra com segurança e que o chefe de Estado se restabeleça rapidamente.

"Tendo tomado conhecimento de que o senhor Presidente da República foi acometido por um problema súbito de saúde e após contacto com a Casa Civil, formulo votos para que a intervenção cirúrgica a que vai ser submetido decorra com toda a segurança e que reponha as suas plenas condições de saúde", referiu José Luís Carneiro.

O líder do Chega e candidato a Belém, André Ventura, escreveu na rede social X ter acabado de saber da situação do Presidente da República.

"Faço votos de rápidas melhoras e um regresso com saúde e energia", desejou.

Também através da rede X, o candidato a Belém apoiado por PSD e CDS-PP e também conselheiro de Estado do Presidente, Luís Marques Mendes, desejou também rápidas melhoras a Marcelo Rebelo de Sousa "e o seu rápido e completo restabelecimento".

A candidata presidencial apoiada pelo BE Catarina Martins escreveu na mesma rede: "Espero que não seja nada de grave e que recupere rapidamente".

João Cotrim Figueiredo, candidato a Belém apoiado pela IL, escreveu estar "a seguir com atenção a evolução do estado de saúde do Presidente da República", a quem desejou rápidas melhoras.

Os candidatos António José Seguro (apoiado pelo PS) e Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) souberam da notícia quando estavam num debate televisivo na RTP, tendo desejado também um rápido restabelecimento ao chefe de Estado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi admitido hoje no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, indicou a Presidência da República.

Na página oficial na Internet, a Presidência da República explicou que o chefe de Estado sentiu-se indisposto "quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota", em Amarante.

"Os médicos da Presidência da República entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos, que estão neste momento em curso pela equipa médica deste hospital do Serviço Nacional de Saúde", acrescentou a nota.

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de hoje, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota.

No sábado, o Presidente da República visitou ao fim do dia o Banco Alimentar Contra a Fome, em Alcântara, Lisboa.

Na declaração à imprensa, cerca das 22:00, Maria João Baptista disse ainda que a decisão de se proceder a uma cirurgia decorreu ainda do facto de Marcelo Rebelo de Sousa "já ter sido submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia semelhante a este quadro que tem neste momento".

De acordo com a representante, uma hérnia "corresponde a uma área da parede abdominal que é mais frágil e que permite que uma parte do intestino passe através dos tecidos", comprometendo "a capacidade de irrigar os tecidos".