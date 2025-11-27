Gala dos 50 anos dos finalistas do Liceu Jaime Moniz inclui várias iniciativas

Os antigos alunos do Liceu Jaime Moniz, (do ano lectivo de 1975/76), preparam-se para celebrar com pompa e circunstância, as suas Bodas de Ouro, no próximo dia 30 de Novembro, no Funchal.

A preparação de tão importante acontecimento, está a despertar grande entusiasmo nos antigos alunos do Liceu do Funchal! Este será um momento inesquecível e de reencontro de muitos, alguns vindos de fora da Região e com uma série de iniciativas, que visa abrilhantar, tão marcante data académica. Comissão organizadora

Assim, na sexta-feira, dia 28, pelas 10 horas, será descerrada na entrada do 'Liceu', uma placa alusiva à efeméride, seguido de um passeio circundante à atual Escola Secundária Jaime Moniz, para que possam vislumbrar e sentir o que ali mudou e como cresceu o antigo estabelecimento, terminando com fotografia de grupo.

No dia 30, pelas 15 horas, na Sé, será celebrada uma missa alusiva, pelos párocos Carlos Almada e Bonifácio Santos, este último, antigo colega e também finalista, com a bênção aos ex-alunos. Logo após a missa, será tirada a fotografia da praxe e haverá um pequeno passeio até à Estátua de João Gonçalves Zarco, subindo depois todo o grupo para o 'View’s Baía', onde decorrerá o jantar alusivo aos 50 anos de finalistas, com bebida de boas-vindas à chegada, seguindo-se entretenimento e jantar de gala comemorativo.

A animação estará a cargo dos 4Litro” e do DJ João Canada. O jantar terá início pelas 19j30, prolongando-se a festa até à 1 hora.

De entre os vários finalistas num total de 240, algumas figuras conhecidas da sociedade madeirense, o juiz Jaime Pestana, o antigo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, o antigo líder do CDS, Ricardo Vieira, o médico Maurício Melim, o professor e escritor Deodato Rodrigues e o antigo jornalista e professor Duarte Azevedo, entre muitas caras conhecidas da Região.

Será entregue a cada ex-aluno, um livro de memórias com cerca de 60 páginas e 80 fotografias, onde se incluem retratos de 1975/76 e da viagem de finalistas realizada então, a Canárias.