Chefe da Casa Civil afasta "neste momento" hipótese de substituição de Presidente de funções

O Chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, afastou hoje a hipótese, "neste momento", de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ser substituído em funções por questões de saúde.

Numa declaração aos jornalistas, cerca das 22:00, no Hospital de São João, no Porto, onde Marcelo Rebelo de Sousa deu hoje entrada para uma cirurgia de urgência a uma "hérnia encarcerada", o Chefe da Casa Civil disse que a possibilidade de substituição no cargo "não se põe neste momento".

"Estamos a falar de uma hora e meia de intervenção cirúrgica. Não me parece que seja necessário lançar um processo que é muito pesado", disse, questionado pelos jornalistas sobre uma hipotética substituição de funções pelo presidente da Assembleia da República, segunda figura na hierarquia protocolar do Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, vai ser operado hoje a uma "hérnia encarcerada", no Hospital de São João, no Porto, onde deu entrada depois de uma indisposição.

Aos jornalistas, cerca das 22:00, a presidente do conselho de administração do hospital, Maria João Baptista, disse que o chefe de Estado estava "muito bem em termos anímicos" e que a cirurgia de urgência era "de um risco baixo cirúrgico e anestésico".

"É previsível que nos próximos dias fique aqui connosco", disse.

Na página oficial na Internet, a Presidência da República explicou que Marcelo Rebelo de Sousa se sentiu indisposto "quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota".