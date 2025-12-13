Concerto de Natal do DIÁRIO junta Sofia Escobar e Ana Marta Kaufmann à OCM no Funchal

O Diário de Notícias da Madeira apresenta este sábado, 13 de Dezembro, em coorganização com a Orquestra Clássica da Madeira, o tradicional Concerto de Natal.

O espetáculo deste ano contará com as vozes da internacionalmente aclamada Sofia Escobar e da talentosa madeirense Ana Marta Kaufmann, que em conjunto com a Orquestra Clássica da Madeira e sob a batuta do maestro Francisco Loreto, apresentam um programa eclético e envolvente com canções natalícias intemporais e um repertório do universo dos musicais.

Durante cerca de 75 minutos, o público será transportado por uma experiência musical e artística única, que celebra o espírito do Natal e o poder da música em unir e emocionar.

O espectáculo terá lugar pelas 18 horas de hoje no Centro de Congressos da Madeira com repetição amanhã à mesma hora e no mesmo lugar.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o tricentésimo quadragésimo oitavo dia do ano, em que faltam 18 dias para o fim de 2025:

- 6h30 - Missa do Parto em Lisboa na Paróquia da Divina Misericórdia em Alfragide;

- 8 horas - Abertura do Mercadinho de Natal do Campanário;

- 10 horas - Oficina criativa de Natal 'mobile e stabile' no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira;

- Das 10h30 às 12 horas - A Quinta da Caldeira, em parceria com o projecto Mamãs do Funchal, promove o Ateliê sensorial 'O Olhar das Descobertas' no Caminho Municipal da Achadinha 159, na Camacha;

- 11 horas - Concerto Mandoisland no Auditório da Casa do Povo de Gaula;

- 12 horas - Eleições internas no PS Madeira na sede do partido na Rua da Alfândega;

- 13 horas - Exposição Mesas de Natal Bordal 2025 no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 15 horas - Apresentação do Livro 'Rosa dos Ventos Poéticos' de Teresa Faria no Museu da Casa da Luz, na cidade do Funchal;

- 15 horas - Festa Final da Orientação da Madeira, da Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira, na Escola Horácio Bento de Gouveia;

- 15 horas - Jogo da Taça de Portugal feminina Marítimo - Valadares Gaia no Estádio da Imaculada Conceição;

- 18 horas - Jogo da I Divisão de andebol feminino Madeira SAD - Almeida Garret do Nacional no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo,

- 16 horas - Quebra-Costas em festa na Associação Casas com Histórias - Rua do Quebra-Costas, 27;

- 17 horas - Estreia do espectáculo de dança e teatro 'Grinchilda', uma criação original inspirada no universo do Grinch no Fórum Machico;

- Das 17h45 às 21 horas - Masters do JLL Madeira Padel Tour;

- 18 horas - O Conservatório - Escola das Artes apresenta 'Sons de Natal' com o Coro Infantil & Ninfas do Atlântico na Igreja do Colégio;

- 18h30 - Jantar de entrega de prémios da época desportiva da Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira no Restaurante Madeira Story Centre;

- 18h30 - Concerto de Natal Multicultural na Igreja Anglicana do Funchal - R. do Quebra Costas 18;

- 19h15 - Jogo da Taça de Portugal de basquetebol masculino CAB - FC Porto no Pavilhão do CAB;

- 19h30 - Noite do Mercado de Santa Cruz no Mercado Municipal de Santa Cruz;

- 19h30 - IV Edição do espectáculo 'Juntos pela Acreditar' na Casa da Cultura de Câmara de Lobos - Rua S. João de Deus;

- 20 horas - O PSD Madeira promove o seu Jantar de Natal no Madeira Tecnopolo;

- 20h15 - O CDS-PP Madeira promove o seu Jantar de Natal no Restaurante 'O Lagar';

- 21 horas - Concerto do Encerramento do Ano Jubilar na Catedral do Funchal - Sé;

- 21 horas - Actuação de Maya Blandy no Rooftop do Three House Hotel.

Principais acontecimentos registados a 13 de Dezembro, Dia do Ótico e Dia do Violino:

1570 - A Dinamarca reconhece a independência da Suécia.

1789 - Os Países Baixos austríacos declaram a independência, sob o nome de Bélgica.

1852 - D. Maria II faz publicar o decreto que adopta o Sistema Métrico Decimal com a respectiva nomenclatura original, e estipula dez anos para entrar em vigor.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. Forças norte-americanas atravessam o Reno em Koblenz, Alemanha.

1925 - Reza Pahlevi assume o título de Xá da Pérsia.

1928 - Estreia-se o musical "Um Americano em Paris", no Carnegie Hall de Nova Iorque, Estados Unidos.

1950 - Termina o auxílio económico ao Reino Unido através do Plano Marshall.

1962 - Amílcar Cabral, líder do PAIGC, é ouvido na Comissão das Curadorias da Organização das Nações Unidas (ONU).

1967 - O governo militar grego, o governo dos coronéis, esmaga uma tentativa de golpe. O rei Constantino exila-se em Itália.

1969 - O Reino Unido anuncia a retirada gradual de todas as suas forças da Líbia.

1970 - O primeiro-ministro checoslovaco, Oldrich Cernik, é expulso do partido comunista checo.

1972 - Henry Kissinger deixa Paris sem ter conseguido um acordo de paz para o Vietname.

1973 - É proclamada a República Popular do Congo.

1974 - Realiza-se o I Congresso do Partido Socialista na legalidade.

1976 - Termina o contrato de arrendamento da linha de Cascais pela Sociedade Estoril.

1980 - Francisco Pinto Balsemão é eleito presidente do PSD, sucedendo a Francisco Sá Carneiro.

1981 - O Governo polaco impõe a Lei Marcial, que se estenderá até 1983, em resposta aos levantamentos do sindicato independente Solidariedade.

1983 - Os governos português e norte-americano renovam o acordo de utilização, pelos Estados Unidos, da base das Lajes, nos Açores.

1987 - O FC Porto ganha a primeira Taça Intercontinental de futebol, frente ao Peñarol, por 2-1, após prolongamento (0-0, 8-7), em Tóquio, no Japão.

1988 - Angola, Cuba e a África do Sul assinam, em Brazaville, o protocolo sobre a independência da Namíbia e a retirada cubana de Angola.

1990 - Oliver Tambo, presidente do ANC, Congresso Nacional Africano, regressa à África do Sul, depois de 30 anos de exílio.

1991 - José Barros de Moura, antigo militante do PCP, apresenta a Plataforma de Esquerda.

1995 - O Prémio Cervantes é atribuído ao escritor espanhol e Prémio Nobel da Literatura em 1989 Camilo José Cela.

1996 - O Prémio Pessoa é atribuído ao neurocirurgião João Lobo Antunes.

2000 - 36 dias após as eleições norte-americanas, o candidato democrata Al Gore assume a derrota, apesar do maior número de votos populares. George W. Bush é declarado 43.º Presidente dos Estados Unidos.

2001 - O centro histórico da cidade de Guimarães é classificado, em Helsínquia, como património mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2002 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia aprovam, em Copenhaga, o alargamento da UE a mais dez países, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia, República Checa, Hungria, Eslovénia, Chipre e Malta, em 1 de janeiro de 2004.

2003 - O ex-líder iraquiano Saddam Hussein é capturado por tropas dos Estados Unidos, perto de Tikrit, Iraque, sua cidade natal. Tem consigo 750 mil dólares, uma pistola e duas kalashnikovs.

2005 - O Governo apresenta os estudos e as decisões políticas tomadas sobre o projecto de alta velocidade ferroviária, mantém as cinco linhas acordadas com o Governo espanhol - Lisboa/Porto, Lisboa/Madrid, Porto/Vigo, Aveiro/Salamanca, Faro/Huelva - mas vai alterar o calendário de construção.

2006 - O Parlamento Europeu aprova em Estrasburgo, França, a nova legislação sobre registo, avaliação e autorização de produtos químicos (REACH), que abrangerá cerca de 30.000 substâncias, substituindo perto de 40 leis atualmente em vigor na União Europeia.

2007 - O novo Tratado sobre o funcionamento da União Europeia -- Tratado de Lisboa - é assinado pelos líderes dos 27 países membros, nos Claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

2008 - Paulo Portas, candidato único à liderança do CDS-PP, é reeleito líder do partido com 95,1 por cento dos votos.

2009 - Seleção feminina de corta-mato sagra-se campeã europeia, em Dublin, Irlanda.

2011 - Um atentado no centro de Liège, sudeste da Bélgica, faz seis mortos e centenas de feridos.

2012 - O Conselho de Ministros da Zona Euro decide desbloquear uma nova tranche de 34 mil milhões de euros de ajuda à Grécia, anuncia formalmente o Eurogrupo.

2013 - A investigadora e diretora do Instituto de Medicina Molecular Maria Manuel Mota é distinguida com o Prémio Pessoa 2013.

2015 - A saudita Salma bint Hizab al-Oteibi é eleita na região de Meca (oeste) nas primeiras eleições abertas a mulheres, candidatas e eleitoras, no reino ultraconservador da Arábia Saudita.

2016 - Os acionistas do Banco Português de Investimento aprovam a venda de 2% do Banco de Fomento de Angola à operadora Unitel, por 28 milhões de euros.

2018 - O Conselho de Ministros aprova a nova Lei de Bases da Saúde.

2019 - Abdelmadjid Tebboune, antigo ministro e chefe de governo do Presidente Abdelaziz Bouteflika, é eleito para lhe suceder na chefia do Estado da Argélia à primeira volta.

2020 - O Benfica conquista a primeira edição da Taça 1947 de hóquei em patins, após bater o Sporting nas grandes penalidades por 3-2, após empate 3-3 no final do prolongamento.

2023 - A Câmara dos Representantes norte-americana, com maioria Republicana, aprova a abertura formal de um inquérito de destituição do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

2024 - O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeia o seu aliado centrista François Bayrou, de 73 anos, como primeiro-ministro.

