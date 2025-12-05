Funchal dá as boas-vindas à 'Aldeia Natal'

A Praça do Município, no Funchal, acolheu, esta tarde, a abertura da 'Aldeia Natal', uma programação especial que combinou diversão, cultura e experiências educativas para crianças.

O comboio, que inaugurou uma nova "estação", roubou a atenção de miúdos e graúdos e não deixou ninguém indiferente. Esta atracção irá funcionar entre as 11 horas e as 13 horas e das 15 horas às 19h30.

A inauguração contou com a presença de todo o executivo camarário e recebeu elogios por parte do presidente da autarquia, Jorge Carvalho, que destacou a organização da iniciativa e deixou o seu agradecimento a todos os colaboradores.

As iniciativas destinam-se a todas as crianças que se deslocarem à Praça do Município, mas há também ações dirigidas ao público escolar, sobretudo do pré-escolar e do 1.º ciclo, que requerem inscrição prévia junto dos serviços camarários.

Foi de carrinho de cesto que o Pai Natal chegou à Aldeia, por volta das 16h30, e deixou todos envolvidos num espiríto natalício.