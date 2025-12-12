Preço do gasóleo baixa mais do que o da gasolina na próxima semana

Os combustíveis vão ficar ligeiramente mais baratos na próxima semana, com a baixa de preços a ser mais sentida no gasóleo do que na gasolina, de acordo com os preços máximos de venda ao público hoje publicados no Jornal Oficial da RAM.

A gasolina sem chumbo 95 octanas vai sofrer um ligeiro decréscimo (abaixo de 1 cêntimo) a partir da próxima segunda-feira, passando dos actuais 1,581 para 1,573 euros por litro. Contas feitas, a redução será de 0,8 cêntimos, o que significa uma poupança de 40 cêntimos num abastecimento de 50 litros deste que é um dos combustíveis mais consumidos na Região.

Um pouco mais significativa será a baixa de preço do diesel. O gasóleo rodoviário, que custa actualmente 1,476 euros, sofrerá uma redução de 2,1 cêntimos por litro, fixando-se em 1,455. Quer isto dizer que para um abastecimento de 50 litros, o consumidor despenderá menos 1 euro e 5 cêntimos.

A redução será também de 2,1 cêntimos por litro no gasóleo colorido e marcado, que actualmente custa 0,999 euros por litro e que a partir das 00h00 de segunda-feira cai para 0,978 euros.

A homologação dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis foi assinada pelos secretários regionais das Finanças e da Economia. A decisão foi publicada esta sexta-feira no JORAM através do Despacho Conjunto n.º 118/2025.