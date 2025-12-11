Concerto de Natal multicultural celebra união de culturas na Igreja Anglicana do Funchal

A histórica Igreja Anglicana do Funchal acolhe no próximo dia 13 de Dezembro, pelas 18h30, o Concerto de Natal Multicultural. O evento pretende transformar a quadra natalícia num momento de celebração da diversidade e do encontro entre diferentes culturas e tradições.

Mais do que um espectáculo musical, a iniciativa propõe-se como uma resposta artística e espiritual à necessidade de inclusão e convivência num mundo cada vez mais interligado. O repertório foi concebido para reflectir essa pluralidade: os clássicos 'Christmas Carols' serão interpretados em cinco línguas - inglês, alemão, italiano, português e francês - permitindo que cada espectador se reconheça nas canções tradicionais de Natal.

A programação integra ainda a tradição local com temas natalícios do cancioneiro madeirense, valorizando o património musical que há séculos acompanha as celebrações da ilha. A direcção artística está a cargo de András Hennel, que também acompanhará os artistas ao piano.

O cartaz reúne um elenco diversificado de vozes regionais e internacionais: o barítono galês Rhys Jenkins, o tenor madeirense Duarte Dusan Santos, a soprano israelita Gal Nussen e a cantora madeirense Ana Reis, que acrescentará uma dimensão sonora etnográfica ao espetáculo. A estes intérpretes junta-se o violinista Andrei Ladeishikov.

O Concerto de Natal Multicultural propõe uma experiência singular onde diferentes tradições e idiomas se encontram para transmitir uma mensagem de paz, solidariedade e esperança, celebrando o Natal como festa que transcende fronteiras e culturas.