Concerto de Natal da Calheta junta a Orquestra Clássica da Madeira às vozes de Cuca Roseta e Micaela Abreu

A Câmara Municipal da Calheta promove este sábado, 6 de Dezembro, mais uma edição do seu Concerto de Natal, destinado a toda a população do concelho e visitantes.

Este ano, o evento vai juntar a Orquestra Clássica da Madeira, sob a direcção do maestro Luis Andrade, com a participação especial da fadista portuguesa Cuca Roseta e da intérprete madeirense Micaela Abreu.

O Concerto de Natal da Calheta terá lugar no Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres pelas 21 horas. A entrada é livre e gratuita, mas limitada à lotação do espaço.

Outras iniciativas que marcam este que é o tricentésimo quadragésimo primeiro dia do ano, em que faltam 25 dias para o fim de 2025:

- Das 9 às 13h30 - A Associação Nacional de Professores – Secção da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, promove a II Edição do Seminário 'Funchal Educação: A Inovação como Resposta da Educação', na Escola EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia;

- Das 9h30 às 13 horas - A Associação GATO Grupo de Amigos do Teatro organiza o evento 'Literatura e Sociedade: Bichos (de Torga) na Quinta Magnólia - Centro Cultural;

- 10 horas - Atelier de Expressão Plástica Pintura 'Gestualismo - Action Painting' no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira;

- 10 horas - O PS Madeira promove uma conferência de imprensa na Rua da Levada do Cavalo, junto ao empreendimento habitacional que está a ser construído com verbas do PRR;

- Das 10 às 12h30 - A Universidade da Madeira promove a 4.ª edição da iniciativa 'Temas de Hispatologia em Debate na Universidade da Madeira – Dr. Francisco Henriques de Gouveia', que será dedicada ao tema 'Doenças Reumatológicas e complicações cardiovasculares' na Sala do Senado, no Piso – 2 do Campus Universitário da Penteada;

- Das 11 às 21 horas - Festa de Inverno, Celebração Imaculada Conceição e 16 Anos do Barreirinha Bar Café com um Mercadinho de Natal e Banda sonora por Javier Santos e Diogo Freitas. Às 19 horas há Soundview com Li-Polymer e Pete Moss, seguido de Artes visuais com Glitch (Carla Alexa Nunes & Mário Lopes) no Miradouro Lá Lém. Às 21 horas há Concerto de Maria Reis no Adro da Igreja do Socorro;

- 14 horas - Jogo da II Liga Marítimo - Torreense no Estádio do Marítimo;

- 16 horas - Jogo da Liga feminina de basquetebol CAB - Sanjoanense no Pavilhão do CAB;

- 17 horas - A PORTA 33 inaugura a exposição 'NOISE' de Ana da Silva no número 33 da Rua do Quebra Costas;

- 18 horas - O Conservatório promove 'Sons de Natal' com um concerto do Combo Música Moderna, integrado no curso de Música Moderna Pop/Rock do Conservatório, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal;

- 18 horas - Jogo da II Divisão Nacional de sub-19 Marítimo - Nacional no Complexo Desportivo da Madeira;

- Das 18 às 23 horas - Expo Natal 2025 no Pavilhão Multiusos do Porto Santo;

- 18h50 -Trail Pela Vida e Trail Noturno Ludens Machico no Porto de Recreio de Machico;

- 19h30 - Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição no Paul do Mar;

- 20 horas - Unilift Torneio Internacional da Madeira 2025 - Squash no Hotel Galosol;

- 21h30 - Gala Comemorativa do 70.ª Aniversário da Freguesia do Imaculado Coração de Maria no Salão Paroquial;

- 21h30 - Espectáculo Chiado Comedy Club na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Principais acontecimentos registados a 6 de Dezembro:

1383 - D. João, Mestre de Aviz, apunhala o Conde de Andeiro, favorito da rainha Leonor Telles. O facto marca o início da revolução popular pela soberania portuguesa (1383-1385).

1865 - É abolida a escravatura nos Estados Unidos, com a aprovação da 13.ª Emenda Constitucional pelo Presidente Abraham Lincoln durante a Guerra Civil norte-americana (1860-1865).

1910 - O Governo da I República Portuguesa reconhece o direito à greve e regulamenta o seu exercício.

1913 - É inaugurado o Theatro Polytheama (Teatro Politeama), com a estreia da opereta Valsa de Amor, com a presença do Presidente da República, Manuel de Arriaga, e do presidente do Conselho de Ministros, Afonso Costa.

1914 - Conquista da Cidade do México pela 'Divisão do Norte', dirigida por Francisco Villa, e pelo 'Exército Libertador do Sul', comandado por Emiliano Zapata.

1917 - Morrem 1600 pessoas em Halifax, perto da Nova Escócia, na colisão de um navio belga com outro francês, carregados de munições.

1921 - O Reino Unido assina um tratado de paz com a Irlanda. O tratado estabelece o Estado Livre da Irlanda, no seio da comunidade britânica.

1925 - Desvenda-se a "Grande Burla". É preso o português Alves dos Reis, acusado de lançar em circulação notas falsas de 500 escudos.

1938 - A França e a Alemanha de Hitler assinam o pacto de inviolabilidade das fronteiras entre os dois países.

1954 - É aprovado o Plano de Rega do Alentejo, que acabará por dar origem ao projeto da Barragem do Alqueva.

1960 - O Sal é escala do chamado "Voo da Amizade TAP/PANAIR", que liga Lisboa ao Recife e ao Rio de Janeiro, no Brasil.

1978 - Espanha aprova, em referendo, a Constituição que consagra a Democracia.

1983 - Explodem 14 petardos de fraca potência em Lisboa, Barreiro, Seixal, Cacilhas e Setúbal, espalhando panfletos das FP 25 de Abril.

1985 - O Reino Unido e os Estados Unidos assinam um acordo de cooperação para o programa de defesa espacial do Presidente Reagan, conhecido como Guerra das Estrelas.

1990 - O líder iraquiano, Saddam Hussein, anuncia a libertação de todos os reféns ocidentais retidos no Iraque e no Kuwait.

1991 - O Prémio Pessoa é atribuído ao investigador e arqueólogo Cláudio Torres, diretor da Estação Arqueológica de Mértola.

1995 - A vila de Sintra e a paisagem circundante passam a Património Cultural da Humanidade, por decisão do comité da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

1997 - João Carrascalão é reeleito para a liderança da União Democrática Timorense, no congresso extraordinário do partido, na Austrália.

1998 - Hugo Chavez, 44 anos, é eleito Presidente da Venezuela.

2001 - Os talibãs afegãos rendem-se em Kandahar, mas continuam a oferecer resistência noutros pontos do país.

2002 - O secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O'Neill, apresenta a demissão do cargo ao Presidente George W.Bush, com fortes críticas à política desenvolvida.

2004 - Sete dos 12 membros da comissão independente, nomeada pelo Parlamento, conclui ter havido um "ato de sabotagem" no avião em que morreram Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, em dezembro de 1980.

2005 - 116 pessoas morrem num acidente com um avião militar AC-130 que levava passageiros civis entre os quais vários jornalistas ao embater contra um prédio nos arredores de Teerão, no Irão.

2006 - Joseph Kabila toma posse como primeiro Presidente da República Democrática do Congo eleito democraticamente em mais de 40 anos.

2006 - A agência espacial norte-americana NASA anuncia a descoberta de vestígios de água em estado líquido na superfície no hemisfério Sul do planeta Marte.

2015 - A Frente Nacional (FN, extrema-direita), liderado por Marine Le Pen, vence a primeira volta das eleições regionais em França, com um resultado nacional recorde.

2017 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconhece Jerusalém como capital de Israel, afirmando que "há muito que já deveria ter sido tomada" esta decisão.

2018 - Uma equipa de arqueólogos descobre novas gravuras rupestres representativas da Arte do Côa, com figuras que reproduzem bovinos selvagens e cavalos em movimento, em Vila Nova de Foz Côa, Guarda.

2019 - A cidade brasileira do Rio de Janeiro inaugura a maior roda gigante da América Latina, com 88 metros de altura. A "Rio Star" tem 54 cabines e capacidade para transportar 432 pessoas. A FW Investimentos é a empresa responsável pelo equipamento.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto do Governo que regulamenta a prorrogação do estado de emergência entre 09 e 23 de dezembro para contenção da covid-19.

2021 - A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) aprova o medicamento RoActemra, já utilizado em doenças inflamatórias, para tratar casos graves de covid-19 em adultos.

2022 - A vice-Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é condenada a seis anos de prisão por fraude e corrupção durante os seus mandatos presidenciais, entre 2007 e 2015, e banida para sempre do exercício de cargos públicos.

2024 - O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) remete para julgamento o processo Operação Marquês - José Sócrates foi acusado pelo Ministério Público (MP), em 2017, de 31 crimes, designadamente corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal.

2024 - O Tribunal Constitucional romeno anula os resultados da primeira volta das eleições presidenciais, de 24 de novembro, a dois dias da segunda volta. A decisão foi tomada depois de o Presidente Klaus Iohannis ter desclassificado, informações que alegavam que a Rússia tinha levado a cabo uma campanha em grande escala, com milhares de contas nas redes sociais, para promover o ultranacionalista Calin Georgescu, vencedor da primeira volta, em plataformas como o TikTok e o Telegram.

2024 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anuncia que a União Europeia (UE) e os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, chegaram a acordo político para aquele que será o maior acordo comercial do mundo.

