Recorde de participantes no concurso de Montras de Natal da Câmara do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal recebeu a inscrição de 105 estabelecimentos no concurso de Montras de Natal 2025, um número recorde. Segundo a autarquia, este é um aumento de 25% em relação a 2024, ano em que participaram 84 estabelecimentos, "confirmando uma adesão sem precedentes por parte do comércio local".

"Entre os inscritos, 52 são novos participantes, evidenciando o crescente interesse do comércio local em iniciativas da autarquia", indica em nota à imprensa.

Nos próximos dias, o Município do Funchal divulgará nas redes sociais todas as montras a concurso, reforçando a visibilidade dos estabelecimentos. Entre 10 e 15 de Dezembro, o júri avaliará as montras, e serão anunciados os seis vencedores, incluindo cinco prémios de melhor montra e o Prémio Montra Sustentável.

"A Câmara Municipal do Funchal agradece a todos os comerciantes pela adesão e criatividade, reforçando o seu compromisso em dinamizar o comércio e tornar a cidade mais atractiva durante a época natalícia", termina.