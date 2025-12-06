Prazeres recebeu Cuca, Micaela e OCM de braços abertos

A cantora portuguesa Cuca Roseta foi a cabeça de cartaz do Concerto de Natal, promovido esta noite nos Prazeres pela Câmara Municipal da Calheta, num evento que foi abrilhantado pela sonoridade da Orquestra Clássica da Madeira, sob a batuta do maestro Luís Andrade, num concerto em que também participou a cantora madeirense Micaela Abreu.

Numa sala repleta de gente de todas as idades, o gosto que as uniu foi, indubitavelmente, a música e de qualidade e que se começou a ouvir pelas 21 horas num Pavilhão do CDR Prazeres engalanado para a ocasião, nesta que foi mais uma edição do 'Concerto de Natal' que se torna um cartaz regional, mais do que municipal.

Destinado a toda a população do concelho e visitantes, como fez questão de salientar no convite de portas abertas, apesar da limitação da lotação, a verdade é que foram centenas de pessoas que não quiseram perder esta oportunidade de ouvir in loco uma estrela nacional.

A artista tinha prometido um lindo espectáculo e, seguramente, não defraudou as expectativas criadas, deslumbrando num evento local que, seguramente, volta no próximo Natal como outro artista.