Alteração do mês de Pagamento do IUC só a partir de 2027

As alteração das regras do pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) só vão entrar em vigor em 2027.

O Governo da República já aprovou, ontem, em Conselho de Ministros, as novas regras, mas, ao contrário do que foi inicialmente anunciado, as mesmas já não entram em vigor no próximo ano.

Muda também o mês em que esse pagamento será feito por todos os contribuintes, caindo a ideia avançada inicialmente de que seria no mês de Fevereiro, tendo sido aprovado o pagamento no mês de Abril.

“Foi aprovada uma proposta de lei de autorização legislativa que regula a forma de pagamento do IUC”, anunciou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa realizada ontem, em que reforçou que as “mudanças no IUC não implicam nenhum aumento do imposto. Pelo contrário, simplificam a forma como os portugueses pagam este imposto”.