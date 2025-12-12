Previsões meteorológicas levam a alterações à Programação das Festas de Natal no Funchal

Dadas as previsões meteorológicas desfavoráveis para o próximo sábado, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura reajustou a programação das Festas de Natal para esse dia.

O concerto 'Christmas Around The World', protagonizado pela Orquestra de Salão Húngara Imperatriz Sissy, inicialmente agendado para este sábado, no auditório do Jardim Municipal, foi adiado para o dia 14 de Dezembro, às 21h30. Este espectáculo conta com a participação de artistas madeirenses, dos dançarinos do Prestige Dance Club e do grupo Mariachi México Madeira e promete "uma viagem musical inesquecível pelas tradições natalícias de diferentes culturas, num ambiente festivo e envolvente".

"A nova data foi articulada com todos os intervenientes e ajustada de forma a evitar sobreposições na programação existente. Assim, o Concerto do Grupo Coral do Arco da Calheta, previsto para as 21h00 na placa central, antecipará o seu início para as 20h30 na mesma data, garantindo a fluidez e complementaridade dos eventos", explica nota à imprensa.

Além disso, pelo mesmo motivo, a actividade surpresa anunciada para a tarde de hoje na Placa Central da Avenida Arriaga também foi adiada para sábado, dia 20 de Dezembro, garantindo a segurança de todos os participantes.

"A SRTAC agradece a compreensão de todos e convida residentes e visitantes a participarem nesta celebração do espírito natalício, agora com a programação actualizada", termina.