Ordem dos Arquitectos manifesta pesar pela morte de Maria João Almada Cardoso

Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos manifestou, esta tarde, pesar pelo falecimento da arquitecta Maria João Almada Cardoso, "profissional cuja carreira deixou marca significativa na reabilitação patrimonial, no urbanismo e na criação de equipamentos culturais de referência em Portugal continental e na Madeira", podemos ler na nota enviada à comunicação social.

De entre o seu currículo, a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos destaca os trabalhos realizados nas décadas de 1980 e 1990, nomeadamente no projecto de recuperação urbana do Ilhéu de Câmara de Lobos, bem como na concepção e expansão da Casa-Museu Frederico de Freitas, em colaboração com Gastão Salgado da Cunha, cuja primeira fase foi inaugurada em 1988 e a segunda concluída em 1999, incluindo a construção da Casa dos Azulejos e a ampliação dos espaços expositivos e de serviços.

Por estes e por outros trabalhos realizados na Região, bem como por todo o contributo dado à arquitectura no geral, fazem questão de manifestaro seu pesar pelo seu falecimento.

"A Ordem dos Arquitectos, em particular a Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo e a Secção Regional da Madeira, prestam homenagem à vida e à obra de Maria João Almada Cardoso, recordando uma arquitecta dedicada, discreta e profundamente comprometida com a qualificação do território e a preservação do património, apresentando sentidas condolências à família e aos seus mais próximos", podemos ler na missiva remetida esta quinta-feira.