Mercadinho da Ribeira Brava oferece entretenimento para toda a família este sábado

Amanhã, 13 de Dezembro, o tradicional Mercadinho de Natal da Ribeira Brava promete ser o ponto de encontro para uma tarde e noite recheadas de alegria e entretenimento para toda a família.

Além das tradicionais barraquinhas de comes e bebes, o mercado será palco de um cartaz de animação diversificado.

Através de uma nota enviada pela autarquia é dado conta que, a partir das 18h30, a frente-mar da vila será abrilhantada pelo Coro da Universidade Sénior da Ribeira Brava, que trará canções natalícias para criar o ambiente perfeito

Logo depois, o humor estará garantido com a atuação hilariante do grupo ‘As Cuspideiras’, prometendo arrancar muitas gargalhadas.

A partir das 19h30, a animação musical estará por conta do dinâmico Duo Inlay que apresentará um repertório variado, seguido do jovem talento Carlota Correia que encerrará a noite com chave de ouro.

Paralelamente, prosseguem as viagens de comboio para os mais novos pelo centro histórico da vila, no horário compreendido entre as 17h30 e as 20h30.

"É mais um fim-de-semana ideal fazer as compras de Natal, degustar as iguarias regionais e desfrutar de momentos de convívio e muita cultura musical", termina a edilidade.