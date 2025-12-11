Origem do Mercadinho de Natal

Com o aproximar do Natal, um pouco por todo o lado surgem o denominado Mercadinho de Natal. A Madeira é dos locais mais 'famosos ' para os referidos espaços emblemáticos da quadra natalícia.

Mas afinal como e onde surgiu esta tradição?

Um Mercadinho de Natal é um mercado tradicional de rua, com barracas de madeira, luzes e aromas festivos, focado em produtos artesanais, guloseimas, lembranças e comidas típicas de Natal.

Foi sobretudo na Alemanha onde a tradição dos mercados de Natal ganhou força, principalmente a partir do século XV. Existem algumas menções aos mercados de inverno de Munique em 1310, Bautzen em 1384 e Frankfurt em 1393. No entanto, o primeiro mercado realizado e associado genuinamente ao Natal foi o Striezelmarkt (Striezel é um pão doce de culinária alemã) de Dresden que data de 1434 e é um dos mercados de Natal mais famosos do mundo.

A tradição espalhou-se pela Europa e, mais tarde, pelo resto do mundo, mantendo a essência de reunião comunitária e celebração cultural.

Hoje, são eventos mágicos que combinam tradições cristãs com costumes pagãos

O que se pode encontrar num Mercadinho de Natal tipicamente madeirense?

Artesanato e Lembranças: Venda de produtos regionais, bijuterias, objectos decorativos e presentes únicos.

Gastronomia: Delícias como bolo de caco, poncha, cidra, crepes, e outras iguarias locais, com o aroma de especiarias natalícias.

Decoração e Luzes: Ruas e praças transformadas com iluminações, presépios e figuras natalícias, criando um ambiente mágico.

Animação: Música ao vivo, concertos de coros, danças típicas e, por vezes, parques de diversões para crianças.