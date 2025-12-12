Bombeiros realizam simulacro de incêndio no hotel Pestana Casino Park
Está a decorrer, neste momento, um simulacro no Hotel Pestana Casino Park, na rua Imperatriz Dª Amélia, no Funchal.
O exercício conta com a participação de 11 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que auxiliados por três viaturas, vão apagar um suposto incêndio num quarto do terceiro andar da unidade hoteleira.
É visível grande aparato nessa zona.
