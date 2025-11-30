Bombeiros realizam treino no Campanário

No sábado a Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol realizou o treino mensal da Equipa de Socorro e Resgate em Montanha do corpo de bombeiros no Campanário, junto à Capela da Nossa Senhora da Glória.

O treino teve como objectivo principal reconhecer a área operacional, rotinar procedimentos, fomentar o espírito de equipa e testar novos equipamentos.