Bombeiros realizam treino no Campanário
No sábado a Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol realizou o treino mensal da Equipa de Socorro e Resgate em Montanha do corpo de bombeiros no Campanário, junto à Capela da Nossa Senhora da Glória.
O treino teve como objectivo principal reconhecer a área operacional, rotinar procedimentos, fomentar o espírito de equipa e testar novos equipamentos.
