Cátia Vieira Pestana formaliza recandidatura às Mulheres Socialistas da Madeira

É com a moção 'Pela Igualdade: Resistir. Transformar. Agir.' que Cátia Vieira Pestana apresenta formalmente a sua recandidatura à liderança das Mulheres Socialistas da Madeira (MSM). O documento define as prioridades políticas para o biénio 2026-2028 e reforça o compromisso com uma intervenção feminista, progressista e territorialmente próxima.

Segundo explica uma nota enviada à imprensa, a moção está estruturada em três eixos: Resistir, Transformar e Agir, uma forma de colocar "em destaque a defesa dos direitos das mulheres num contexto marcado pelo crescimento do discurso extremista, pela desinformação e pela persistência de desigualdades estruturais e sublinhando os riscos de retrocesso nos direitos das mulheres".

No eixo 'Resistir' a candidata sublinha a necessidade de "combater a normalização da violência de género, o idadismo, as ameaças aos direitos sexuais e reprodutivos e o assédio político dirigido a mulheres em funções públicas". No que diz respeito ao 'Transformar', defende "políticas de conciliação mais justas, a corresponsabilidade parental, a igualdade no mercado de trabalho e a paridade como condição essencial da democracia". Por fim, quanto ao 'Agir', compromete-se com "o reforço do trabalho no terreno, a valorização da estrutura das Mulheres Socialistas e a criação do 2Fórum IGUALDADE: Resistir, Transformar, Agir', espaço paritário e aberto à sociedade civil destinado ao debate e construção de propostas na área dos direitos das mulheres".

Mafalda Gonçalves, ex-dirigente da estrutura, encabeça a lista à Comissão Política. "Reconhecida pelo seu percurso na defesa da igualdade, pelo trabalho consistente na área da juventude e educação e pelo papel activo que desempenhou enquanto líder da estrutura regional, Mafalda Gonçalves é apontada como uma mais-valia para o novo ciclo, trazendo experiência, capacidade mobilizadora e uma visão estratégica alinhada com os desafios actuais", indica a candidatura.

Já Patrícia Agrela é a mandatária da candidatura, "o que simboliza a importância do envolvimento das novas gerações e a aposta na renovação do projeto político das Mulheres Socialistas da Madeira".

As eleições para as MSM vão ter lugar no próximo dia 13 de Dezembro, em simultâneo com as eleições para a liderança do PS-Madeira, estando o Congresso Regional agendado para os dias 10 e 11 de Janeiro, no Funchal.