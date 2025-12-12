Três navios vão pernoitar no Porto do Funchal
Três navios de cruzeiro que se encontram atracados no porto do Funchal vão passar a noite na Região, partindo apenas no sábado para os próximos portos. No total, estão a movimentar 7.050 pessoas, sendo que mais de 5 mil são passageiros.
O 'Marella Explorer 2' chegou ao final da tarde de quinta-feira, por volta das 18 horas, sendo que para esta dupla pernoita alberga 2.499 pessoas: 1.740 passageiros e 759 tripulantes. Está a realizar um cruzeiro de uma semana por Canárias e Madeira, com escalas em Tenerife, Lanzarote (de onde chegou, quinta-feira), La Palma (para onde segue sábado, às 14 horas) e Gran Canaria.
Já o 'Ventura' navega com 3.120 passageiros e 1.171 tripulantes, tendo entrado no porto do Funchal pelas 8h30 desta sexta-feira, vindo de Las Palmas de Gran Canaria. Tem partida agendada para as 18 horas de amanhã, rumo a a Southampton, Reino Unido. Está a terminar uma viagem de 12 dias, com início e fim em Southampton, e que já passou por Lisboa, Lanzarote e Gran Canaria, antes de chegar à Madeira.
Por fim, o 'Wind Star' chegou pelas 9h15, proveniente de Lanzarote, com 124 passageiros e 105 tripulantes. Permanece no cais 6 até às 18 horas de sábado, quando sai rumo a Santa Cruz de La Palma. Este cruzeiro de 10 dias passa por Tenerife, La Gomera, La Palma, Lanzarote e Gran Canaria.