Navio 'MSC Musica' faz 'turnaround' parcial no Porto do Funchal
O navio 'MSC Musica' está a realizar esta quinta-feira um 'turnaround' parcial no Porto do Funchal. A operação, que decorre na Gare Marítima da Madeira, envolve 367 desembarques e 295 embarques de passageiros, explica a Administração dos Portos da RAM (APRAM) através de comunicado.
O navio, que chegou quarta-feira às 17 horas de Furteventura, com 2.481 passageiros e 940 tripulantes, parte ao início da madrugada desta sexta-feira, cerca das 00h15 horas, para Las Palmas de Gran Canaria.
Numa escala assegurada pela JFM Shipping, o navio da MSC Cruises chegou com 2.481 passageiros e vai partir com 2.408, para um cruzeiro de sete dias pelas ilhas Canárias (Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura e Gran Canaria) e Madeira.
Esta sexta-feira, o Porto do Funchal recebe três navios de cruzeiro - Marella Explorer 2, Ventura e Wind Star - que trazem à Região cerca de 7.050 pessoas, cinco mil das quais passageiros. Todos os navios, vão passar a noite na pontinha, refere a APRAM.