Susana Gomes sagra-se campeã da Europa dos 100 mariposa Masters +45 anos

A atleta Susana Gomes, do Clube Naval do Funchal, acaba de se sagrar campeã da Europa dos 100 mariposa Masters +45 anos com o tempo de 1.07.17 minutos. A competição está a decorrer em Lublin, na Polónia.

A nadadora já tinha conquistado, nesta edição, a medalha de prata na distância dos 100 metros estilos na categoria de +45 anos e, ontem, voltou a repetir o feito na prova dos 50 metros mariposa.

Em três dias de competição alcançou dois títulos de vice-campeã da Europa de Masters de Natação em piscina curta e outro de campeã.