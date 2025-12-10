Susana Sousa Gomes sagra-se vice-campeã da Europa
A atleta do Clube Naval do Funchal entrou com de forma brilhante no Campeonato da Europa de Masters Natação de piscina curta ao sagrar-se vice-campeã nos 100 metros estilos.
Chegar, ver e vencer!
A madeirense Susana Sousa Gomes sagrou-se esta manhã vice-campeã da Europa de Masters em natação de piscina curta.
Naquela que foi a segunda prova da jornada inaugural dos Europeus, que está a ter lugar em Lublin, na Polónia a nadadora do Clube Naval do Funchal foi a segunda mais rápida nos 100 metros estilos destinado ao escalão Masters +45 anos.
Susana Sousa Gomes cumpriu a distância com o tempo final de 1.09,43 que lhe garantiu a medalha de prata.
A neerlandeza Delia Badoux conquistou o título europeu e com honras de novo recorde da Europa da categoria, com a marca de 1.07,85 minutos.
O bronze foi para a nadadora húngara Fanni Asztalos que registou o tempo final de 1.09,43 minutos.