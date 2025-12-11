Vice-campeã da Europa em 'dose dupla'

Dois dias e dois títulos de vice-campeã da Europa de Masters de Natação em piscina curta.

É este o balanço da prestação da madeirense Susana Sousa Gomes na edição de 2025 dos Campeonatos da Europa de Masters que arrancaram na quarta-feira em Lublin, na Polónia,

Depois de na jornada inaugural a nadadora do Clube Naval do Funchal ter conquistado a medalha de prata na distância dos 100 metros estilos na categoria de +45 anos, hoje a atleta madeirense voltou a repetir o feito na prova dos 50 metros mariposa. A navalista cumpriu a distância com o tempo de 29,85 segundos ficando muito perto do título europeu que foi alcançado pela neerlandesa Delia Badoux que rubricou a marcade 29,08 segundos que se traduziu em novo recorde europeu da categoria.

Ainda neste segundo dia de campeonato referência ainda para a outra madeirense, Cláudia Nóbrega que fez a sua estreia nadando a distância dos 100 metros bruços na categoria de +50 anos. A nadadora do Juventude Atlântico Clube fechou a prova no nono lugar com o tempo de 1.30,62.