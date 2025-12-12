Rubina Leal felicita a atleta Susana Gomes

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira felicita a atleta Susana Gomes, do Clube Naval do Funchal, pela "excelente prestação nos Campeonatos da Europa de Masters de Natação em piscina curta", que estão a decorrer em Lublin, na Polónia.

Susana Gomes sagra-se campeã da Europa dos 100 mariposa Masters +45 anos A atleta Susana Gomes, do Clube Naval do Funchal, acaba de se sagrar campeã da Europa dos 100 mariposa Masters +45 anos com o tempo de 1.07.17 minutos. A competição está a decorrer em Lublin, na Polónia.

Tal como o DIÁRIO avançou, esta manhã, Susana Gomes sagrou-se Campeã da Europa nos 100 metros mariposa, na categoria +45 anos, "alcançando assim um feito desportivo de elevado mérito". Esta conquista soma-se às duas medalhas de prata já obtidas pela atleta nesta edição — nos 100 metros estilos e, ontem, nos 50 metros mariposa, igualmente na categoria de +45 anos.



"Ao atingir, em apenas três dias de competição, dois títulos de vice-campeã da Europa e um título de Campeã da Europa, Susana Gomes dignifica o nome da Madeira e de Portugal, evidenciando uma carreira pautada por esforço, dedicação e excelência competitiva", aponta a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.



O parlamento regional "orgulha-se desta notável representação internacional e felicita o extraordinário percurso da atleta, desejando-lhe continuação de sucessos e conquista".