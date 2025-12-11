Recolha de alimentos no jogo Marítimo- Benfica B

A Fundação Marítimo vai realizar uma iniciativa solidária de recolha de alimentos, organizada em parceria com o Alberto Oculista, com o mote “De um povo que sabe partilhar”, para o jogo de domingo, 14h00, entre Marítimo e Benfica B.

A acção pretende mobilizar toda a família maritimista, sócios, adeptos e simpatizantes para um gesto solidário simples, mas de grande impacto, a entrega de um alimento. Cada contributo será recompensado com dois vouchers de desconto nas lojas Alberto Oculista; um voucher duplo para o jogo Marítimo- Benfica B.

Além destes benefícios, as primeiras cinco doações garantem ainda acesso exclusivo para participar no passatempo do intervalo ‘Penálti Visão Solidária’, proporcionando uma experiência única em pleno relvado.

A recolha decorrerá junto ao coreto do Estádio do Marítimo, a partir das 12h30, e todos os bens angariados serão destinados ao Estabelecimento Vila Mar Funchal, instituição apoiada nesta acção.