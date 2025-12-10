Benfica obrigado a vencer na recepção ao Nápoles
O Benfica recebe hoje o Nápoles com a obrigação de vencer para manter esperança num apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões de futebol, quando tem apenas três pontos em cinco jornadas.
Os 'encarnados' continuam afundados na classificação, mas agora em 31.º lugar, depois de, na última jornada, terem conquistado os primeiros pontos, na visita ao Ajax (2-0), a única equipa sem qualquer ponto conquistado.
Apuram-se para os oitavos de final os oito primeros da fase de liga, enquanto as equipas situadas entre os nono e 24.º lugares cruzam-se num play-off a duas mãos, para apurar mais oito.
A campanha europeia das 'águias' tem sido desastrosa, com derrotas com Qarabag (3-2, casa), Chelsea (1-0, fora), Newcastle (3-0, fora) e Bayer Leverkusen (1-0, casa), tendo o único triunfo sido alcançado diante de um 'péssimo' Ajax (36.º e último).
O jogo de hoje, com início às 20:00 e arbitragem do esloveno Slavko Vincic, é o regresso ao Estádio da Luz cinco dias depois de os 'encarnados' não terem ido além de um empate na I Liga com o rival Sporting (1-1).
Este será o quinto encontro da história europeia entre Benfica e Nápoles, com os italianos, que estão em 22.º nesta fase de liga, a terem um saldo positivo de três triunfos e uma derrota.