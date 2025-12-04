Benfica volta a estar impedido de vender bilhetes a adeptos para jogo fora

O Benfica volta a estar impedido de vender bilhetes para um jogo fora nas competições europeias, na visita à Juventus, da Liga dos Campeões de futebol, devido a comportamento incorreto dos seus adeptos, informou hoje o clube lisboeta.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que, na sequência do acendimento de tochas ocorrido no jogo frente ao Ajax, em Amesterdão, o clube está impedido pela UEFA de proceder à venda de ingressos para o próximo jogo fora na Liga dos Campeões, diante da Juventus", indicou, em comunicado.

Os 'encarnados', que se deslocam a Turim em 21 de janeiro, na sétima e penúltima jornada da fase de liga da 'Champions', referem ainda que pende sobre o clube um jogo de pena suspensa por um período de dois anos, lembrando que qualquer novo incidente relacionado com pirotecnia, no Estádio da Luz ou fora, implicará uma nova interdição.

"Resultará numa nova interdição de venda de bilhetes para encontros fora de portas e numa possível interdição de acesso a determinados setores nos jogos em casa", alertou o clube, numa nota em que apela aos adeptos para um comportamento exemplar.

Esta é a segunda vez na presente temporada que o Benfica está proibido de vender bilhetes para os jogos da 'Champions' fora do seu reduto, depois de o mesmo ter acontecido na terceira pré-eliminatória com o Nice, então devido à atitude dos adeptos em Camp Nou, em março.

O clube tinha sido castigado pela UEFA em abril, depois de os seus adeptos terem deflagrado artefactos pirotécnicos no jogo com o FC Barcelona (derrota por 3-1), da segunda mão dos oitavos de final da época passada, disputado em 11 de março.

Após o final dessa partida, houve ainda incidentes na zona em que se encontrava a grande maioria de adeptos 'encarnados', que se envolveram em confrontos físicos com assistentes de recinto desportivo.

O Benfica já tinha sido multado em 35 mil euros pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) da UEFA, pelo comportamento dos adeptos na receção aos catalães, também por deflagração de pirotecnia, mas no Estádio da Luz, na primeira mão, que o FC Barcelona venceu por 1-0, em 05 de março.