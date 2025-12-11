Hospitais, transportes e recolha de lixo parados em Portugal continental

A greve geral desta quinta-feira contra o ante-projecto do Governo de reforma da legislação laboral é a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, desde Junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da troika. As alterações previstas na proposta visam desde despedimentos, à área da parentalidade, alargamento dos prazos dos contratos, entre outros.

Conforme escreve o Jornal de Notícias, a CGTP divulgou o primeiro balanço sobre a greve geral, mencionando uma "adesão massiva" até às 5.30 horas.

Dezenas de serviços de recolha do lixo estão encerrados, nomeadamente os das câmaras municipais de Viana do Castelo, Lisboa, Moita, Palmela, Setúbal, Amadora e Évora.

Nos transportes, há várias perturbações. O serviço da CP - Caminhos de Ferro do Porto está encerrado e, em Lisboa, ainda não chegou nenhum comboio na estação de Santa Apolónia. A adesão também é de 100% nos Transportes Coletivos do Barreiro, nas oficinas da Carris e no Metropolitano de Lisboa.

No que toca à Saúde, a adesão à greve é de 100% na Maternidade Alfredo da Costa e no serviço de urgência da ULS São José. Vários serviços nos hospitais de Loures, Elvas e Portalegre estão encerrados.

Relativamente a empresas, a Autoeuropa está parada e, na Bimbo, a adesão é de 100%.