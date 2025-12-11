Grupo Parlamentar do PSD considera vital a ampliação do Porto do Caniçal

O grupo parlamentar do PSD-Madeira visitou, esta quinta-feira as obras de requalificação e ampliação do Porto Comercial do Caniçal, infra-estrutura por onde passa a esmagadora maioria do abastecimento da Região. A iniciativa serviu para avaliar o progresso da intervenção e a sua articulação com as prioridades definidas no Orçamento Regional para 2026.

A deputada Cláudia Gomes destacou a dimensão estruturante do projecto: "Hoje visitámos a obra de requalificação e ampliação do Porto Comercial do Caniçal - uma obra estruturante para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira". A parlamentar recordou que "95% de toda a carga e de todas as mercadorias entram através deste porto", sublinhando a criticidade desta infra-estrutura para o funcionamento da economia madeirense.

Construído pelo Governo Regional em 2005, o porto necessitava de uma intervenção profunda. Segundo Cláudia Gomes, "era já necessário proceder a esta ampliação da área afecta à carga, em particular dos espaços de armazenamento de contentores e mercadorias, essenciais para a vida de toda a população madeirense, bem como para a actividade das empresas".

Para o PSD, o investimento ultrapassa a dimensão física da obra. Os sociais-democratas consideram que o reforço da capacidade de armazenamento e a melhoria da organização logística representam uma opção estratégica para a autonomia regional, reduzindo vulnerabilidades no abastecimento e melhorando o funcionamento das cadeias de distribuição que sustentam o comércio, a indústria, o turismo e o dia a dia das famílias.

A deputada sublinhou ainda que o investimento em curso "não se esgota na dimensão infraestrutural, mas projecta-se na competitividade regional", criando melhores condições para o manuseamento de mercadorias, maior fluidez na movimentação de carga e uma resposta mais eficaz em períodos de maior pressão sobre as cadeias logísticas.

O partido considera fundamental que a Madeira disponha de um porto preparado para os desafios atuais e futuros, num contexto global onde a fiabilidade logística é determinante para a atractividade económica da região.