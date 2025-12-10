Grupo de empresários porto-santenses e madeirenses fazem ofertas ao lar do Porto Santo

Um grupo de dez empresários porto-santenses e madeirenses, realizaram, no final desta manhã de quarta-feira, várias ofertas ao lar de Nossa Senhora da Piedade.

Neste acto nobre a instituição recebeu, por parte dos empresários, uma televisão de 65 polegadas, três cadeirões e mais balança digital.

Os empresários ficaram muito satisfeitos por proporcionar este acto a quem precisa e, por parte da instituição, ficou muito agradada por todas estas ofertas, pois o lar passa a estar muito apetrechada a partir de agora.

Entre os empresários associados a esta iniciativa destacam-se o Restaurante Tábua Rasa, Bar do Henrique, Restaurante Panorama, +Sabor, Restaurante Delgado, Alçado Direito, PartyProfile, Bruno Freitas Serralharia, Madeira Saúde e Pé na Água.