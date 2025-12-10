Grupo Parlamentar do PSD reúne-se com secretária da Educação, Ciência e Tecnologia

No âmbito da apreciação política do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026, o Grupo Parlamentar do PSD Madeira reúne-se esta quarta-feira, em Santa Cruz, com a Secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

"Este encontro terá como foco o alinhamento estratégico das opções orçamentais nas áreas da educação, da ciência e da inovação, setores que o PSD entende como decisivos para a qualificação do capital humano e para a capacidade da Região responder a desafios estruturais de médio e longo prazo", informa uma nota de imprensa desta manhã. "A reunião procurará clarificar a orientação das políticas públicas previstas, bem como a sua articulação com os objetivos de desenvolvimento económico, coesão social e fixação de jovens qualificados".

No entender do Grupo Parlamentar do PSD, "a discussão orçamental nestes domínios exige mais do que uma análise quantitativa: implica compreender prioridades, antecipar impactos e avaliar a consistência das medidas propostas face à realidade do sistema educativo e científico regional. O contacto direto com a tutela permitirá, por isso, aprofundar essa leitura e sustentar o debate parlamentar com informação qualificada", justifica.

A reunião em Santa Cruz "insere-se num processo de avaliação política exigente e continuada, que o PSD tem vindo a desenvolver ao longo deste ciclo orçamental, com o propósito de assegurar que as opções inscritas no Orçamento de 2026 refletem uma visão estratégica para a educação, a ciência e a tecnologia ao serviço do futuro da Região", acrescenta.