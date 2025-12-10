Arrematados 24 espaços para a Noite do Mercado

A Câmara Municipal do Funchal informa que o leilão para a atribuição do direito de ocupação do espaço público de 27 locais, dos quais 24 foram arrematados, situados nas ruas Dr. Fernão de Ornelas, Dom Carlos I e Casa da Luz, para a Noite do Mercado 2025, realizou-se ontem, dia 9 de Dezembro, às 15 horas, nas instalações da Câmara Municipal, na Avenida Calouste Gulbenkian.

"A exemplo das edições anteriores a CMF irá reverter parte da receita para instituições de solidariedade social", indica nota à imprensa.

E acrescenta: "O processo liciatório, promovido nos termos do regulamento das taxas, outras receitas e licenças do município do Funchal, demonstrou elevado interesse por parte dos operadores económicos".

Por fim, diz que "estes espaços, destinados a actividades comerciais temporárias como bancas e quiosques, fortalecem a dinamização comercial e o atractivo das zonas pedonais centrais da cidade durante a tradicional e muito procurada noite do mercado, por residentes e visitantes, já que se trata de um dos eventos mais marcantes da quadra natalícia, que se realiza a 23 de Dezembro no Mercado dos Lavradores e ruas circundantes, atraindo milhares de pessoas, que cumprem uma antiga tradição e que inclui animação variada, bem como o famoso espectáculo, na Praça do Peixe, dos cantares de Natal pela Confraria dos Cantares".