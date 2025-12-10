MUDAS.Museu inaugura exposição de Rigo 23

O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, inaugura, esta quinta-feira, dia 11 de Dezembro, pelas 17h30, a exposição Abismo Adentro / Into the abiss de Rigo 23 com curadoria de Sebastian Clough. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

"Vinte anos após a sua primeira exposição antológica, Jam Sessions (2005/2006), Rigo 23 regressa ao MUDAS.Museu de Arte Contemporânea com um novo projeto concebido especificamente para o museu. Fazendo recurso a uma linguagem plástica vasta — que inclui instalação, escultura, vídeo, desenho, fotografia, bordado, texto e objetos encontrados — Rigo 23 abraça a colaboração e o diálogo intercultural para criar um mundo imersivo, simultaneamente passeio e crónica, onde as distâncias se medem tanto em centímetros e dias, como em milhares de quilómetros e séculos", indica nota à imprensa.

Ocupando os Pisos -2 e -3 do MUDAS.Museu, Abismo Adentro / Into the abiss tem três momentos distintos conectados entre si por dois corredores que juntam uma série de novas obras a outras já existentes, mas nunca exibidas na Ilha da Madeira.

Sobre Rigo, Ricardo Gouveia, registe-se que nasceu no Funchal em 1966. Emigrou em 1985 para São Francisco, onde afirmou uma carreira artística sem esquecer as suas raízes culturais. Licenciou-se em Performance/Vídeo no San Francisco Art Institute, em 1991, Califórnia, num ambiente multicultural com influências underground e hispânicas. Em 1997, concluiu o Master of Fine Arts na Stanford University, Califórnia.

O seu currículo artístico inclui vários prémios nos Estados Unidos: 'Chauncey McKeever Award', San Francisco Art Institute, 1991; 'Westaf/Nea Regional Fellowship for Visual Artist', em 1994; 'One Tree, Best Public Art Project of the Year', São Francisco, em 1996; 'Stoli', São Francisco, em residência artística em Taiwan, 1997; 'SECA Art Award', São Francisco, em 1998; 'Bienal Award', Nova Iorque, em 1999; 'Eureka Fellowship', Califórnia, em 2006; Howard Fellowship, Brown University, 2007. No Brasil, em 2013, recebeu medalha e diploma do Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais, pelo seu contributo à cultura. Em 1 de Julho de 2015, 'Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses', recebeu a Insígnia de Distinção do Governo Regional da Madeira. Atualmente, vive e trabalha em Los Angeles.

Rigo 23 é, na actualidade, um dos mais internacionais e prestigiados artistas de origem madeirense.

A mostra poderá ser vista no MUDAS.Museu até Julho de 2026.