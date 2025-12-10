Museu de Arte Sacra do Funchal acolhe exposição "Menino Deus: Rostos de Devoção"

Na próxima sexta-feira, dia 12 de Dezembro às 17h30, será inaugurada no Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF), a exposição 'Menino Deus: Rostos de Devoção'.

A mostra reúne, neste Natal, um conjunto de imagens do Menino, provenientes de igrejas e conventos locais, mas, sobretudo, de colecções privadas, prometendo levantar, assim, "uma ponta do véu do universo dos coleccionadores que mantêm a devoção ao Deus-Menino", enraizada na cultura madeirense.

Composta por quatro breves núcleos que se desenvolvem em torno das representações escultóricas do Menino, a exposição integra, ainda, duas novas incorporações recebidas pelo MASF no ano de 2025 e um depósito: duas maquinetas presépio e uma pintura 'Apresentação do Menino no Templo', atribuída a Bento Coelho da Silveira, que serão dadas a ver ao público, pela primeira vez.

Neste mesmo dia, às 19 horas, o Grupo Xarabanda entoará “Cantigas ao Menino Jesus” num concerto de acesso livre, a decorrer na sala de exposições temporárias do museu.

A Associação Musical e Cultural, Xarabanda apresentará cantigas do Natal tradicional madeirense, dedicadas ao ciclo da Festa e decorrerá enquadrada pelo cenário da exposição justamente dedicada à temática do Menino.

Ainda no MASF, nesta quadro do Natal, nos dias 17, 18 e 19, entre as 14.30 e as 17 horas, será dinamizada uma Oficina de Natal para crianças dos 7 aos 13 anos, que terá o custo de 15 euros. As inscrições podem ser realizadas através do telefone 291 228 900.

Da autoria de Graça Alves e ilustração de Carla Pinto, será ainda apresentado no Museu de Arte Sacra do Funchal, no próximo dia 19, o livro infantil 'Um presente para o Menino Jesus'.

Trata-se de uma edição da Conferência Episcopal Portuguesa – Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, que pretende "contribuir para a contemplação do Mistério da Encarnação recolocando o Menino Jesus, no centro do nosso Natal".