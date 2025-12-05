Palácio do Governo Regional recebe exposição intercultural 'Natal Pelo Mundo'

A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) inaugurou esta sexta-feira, 5 de Dezembro, no Edifício do Governo Regional, a exposição intercultural 'Natal Pelo Mundo'.

Inserida na campanha 'Imigrantes – Acolher, Proteger, Integrar, Promover', a mostra é um convite a explorar as tradições natalícias de vários países representados pelas comunidades estrangeiras residentes na Região Autónoma da Madeira.

De África do Sul à Venezuela, passando pelo Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Roménia e Ucrânia, a exposição revela a diversidade cultural que caracteriza o arquipélago. Cada presépio e símbolo natalício exposto conta uma história única sobre como o Natal é celebrado pelo mundo, num tributo ao espírito universal de paz, amor e solidariedade.

A exposição inclui, também, tradições greco-cristãs e ortodoxas, oferecendo um panorama rico e diverso das celebrações natalícias. Desde presépios africanos reinterpretados com elementos locais, passando pelos ornamentos detalhados de Cabo Verde e Angola, até às manifestações culturais romenas e ucranianas, esta exposição é uma verdadeira viagem intercultural.

O director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, destacou a importância da iniciativa: “Esta exposição é um reflexo do que a Madeira representa: um arquipélago que acolhe e celebra a diversidade. Cada peça conta uma história de fé, esperança e celebração, mostrando como as comunidades estrangeiras enriquecem a nossa Região com as suas culturas.”

“Da Europa ao Atlântico, da África às Américas, cada tradição recorda que, apesar da distância, todos os povos partilham o mesmo desejo de paz, união e esperança”, sublinhou o governante, que agradeceu ao movimento associativo a participação nesta mostra.

A mostra estará patente no Edifício do Governo Regional até 12 de Janeiro. A entrada é gratuita, tornando a exposição acessível a residentes e turistas.

Exposição inserida na nova campanha dos migrantes

Sancho Gomes aproveitou a ocasião para falar da nova campanha de sensibilização pelos Direitos dos Migrantes, 'Imigrantes – Acolher, Proteger, Integrar e Promover', lançada a 2 de Dezembro e que decorre até o mês de Janeiro. “Com esta campanha reforçamos o compromisso da Região com uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de discriminação”, sublinhou, enumerando algumas das acções previstas.

“Além da exposição, a campanha é composta por uma série de vídeos, nomeadamente um vídeo sobre 'Reflexões sobre Migrações'; o filme generalista 'Somos Todos Humanos'; e 11 episódios da série 'Um Minuto, Uma História', com testemunhos de imigrantes oriundos de países como Venezuela, Brasil, Alemanha, Finlândia, Eslovénia, Suíça, Angola, África do Sul ou Ucrânia”, explicou o governante.

Todos os conteúdos serão partilhados nas redes sociais da DRCCE, do Governo Regional, do Madeira Friends, e ainda no canal Na Minha Terra TV.

“Migrar é um gesto profundamente humano, motivado pelo desejo de segurança, esperança e futuro”, sublinhou Sancho Gomes, destacando que cada pessoa que chega à Região “traz um património único de experiências, tradições e capacidades que enriquecem toda a comunidade”.

Hoje, a Madeira acolhe cerca de 19 mil cidadãos estrangeiros, provenientes de mais de uma centena de países. “Temos trabalhadores na restauração, na agricultura, nas pescas, nos serviços e profissionais altamente qualificados. Temos investidores, estudantes, desportistas, artistas, investigadores e professores. Os migrantes são essenciais ao desenvolvimento económico, social e cultural da Região”, afirmou.

Sancho Gomes lembrou ainda que os migrantes “não vêm retirar nada, mas acrescentar valor”, trazendo diversidade cultural, inovação e dinamismo que fortalecem a Madeira.

A campanha assenta nos quatro pilares da política regional para as migrações, a saber: Acolher, Proteger, Integrar e Promover. “Acolher é reconhecer a humanidade do outro; proteger é garantir direitos; integrar é criar pertença; promover é permitir que cada pessoa desenvolva o seu potencial”, explicou o governante, concluindo: “Queremos uma Madeira onde todos contam, onde todos pertencem e onde todos podem ser felizes.”