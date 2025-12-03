Garouta do Calhau inaugura Casa Esperança com o primeiro centro de noite da Madeira

A Casa Esperança foi inaugurada esta quarta-feira, 3 de Dezembro, no Beco do Paiol, na cidade do Funchal, numa cerimónia presidida pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

O projecto resulta da reabilitação da antiga Quinta Esperança, que passa agora a chamar-se Casa Esperança e a acolher o Centro de Dia e de Noite ‘Garouta do Calhau’.

A nova infra-estrutura representa um investimento total de 2,62 milhões de euros, dos quais 2,33 milhões são provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do concurso destinado à requalificação da rede de estruturas residenciais e não residenciais para pessoas idosas.

Localizado numa zona envelhecida da capital madeirense, o edifício foi totalmente reabilitado e adaptado às exigências actuais, preservando o seu valor patrimonial. O equipamento disponibiliza 50 vagas, distribuídas por 30 no Centro de Dia e 20 no Centro de Noite, destinadas a utilizadores distintos.

O Centro de Dia está especialmente orientado para o atendimento de pessoas com demência, constituindo uma resposta pioneira na Região. Já o Centro de Noite, inovador no modelo de funcionamento, irá acolher pessoas com mais de 65 anos que se encontrem em situação de insegurança, isolamento ou solidão, garantindo um ambiente seguro e familiar durante o período noturno, regressando estas ao domicílio durante o dia. O objectivo passa por retardar a institucionalização e promover o bem-estar dos beneficiários.

A operação do espaço ficará a cargo de uma equipa multidisciplinar composta por 18 profissionais, incluindo técnicos, auxiliares e pessoal administrativo. A obra integra ainda soluções tecnológicas para gestão integrada do edifício e equipamentos de elevado desempenho energético, privilegiando a eficiência e a sustentabilidade ambiental.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de diversas entidades regionais, incluindo a vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rafaela Fernandes, da secretária regional de Inclusão Trabalho e Juventude, Paula Margarido, da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, entre outras.