Exposição 'Muitas vidas, um coração' já está aberta ao público

O Colégio dos Jesuítas, recebe a partir desta sexta-feira, a exposição biográfica 'Muitas vidas, um coração', dedicada a João Carlos Abreu e concebida para assinalar os seus 90 anos, que ficará patente ao público até 19 de Dezembro em dias úteis, das 10h às 16h.

Com curadoria de Sílvia Chícharo, a exposição é promovida pela Direcção Regional da Cultura e pelo Universo de Memórias João Carlos Abreu, e organiza a vida do autor em oito núcleos temáticos que combinam fotografias, citações e objectos pessoais, permitindo ao visitante acompanhar a trajectória pessoal, profissional e literária de Abreu.

A iniciativa dá continuidade ao trabalho iniciado com o livro 'Porta-retratos de João Carlos Abreu' (2020).

A inauguração teve lugar hoje, esta tarde, e contou com a presença de diversas entidades.

A exposição procura reflectir o legado plural e humano de João Carlos Abreu, valorizando a sua sensibilidade artística, inquietação criativa e diálogo cultural, oferecendo ao público a oportunidade de revisitar a obra de uma das figuras mais marcantes da cultura madeirense.