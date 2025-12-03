Exposição “muitas vidas, um coração” celebra legado de João Carlos Abreu

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura anunciou, em comunicado, a inauguração da exposição biográfica 'Muitas vidas, um coração', dedicada a João Carlos Abreu e concebida para assinalar os seus 90 anos.

A mostra, com curadoria de Sílvia Chícharo, abre esta sexta-feira, dia 5, às 16h30, no Colégio dos Jesuítas, Universidade da Madeira, onde permanecerá até 19 de Dezembro, em dias úteis, das 10h às 16h.

A exposição, promovida pela Direcção Regional da Cultura e pelo Universo de Memórias João Carlos Abreu, constitui uma homenagem institucional "a uma das figuras mais marcantes da cultura madeirense, reconhecida pela dedicação à arte, à escrita, às viagens e à promoção da identidade cultural da Região Autónoma da Madeira".

Organizada num percurso essencialmente foto-biográfico, a mostra dá continuidade ao trabalho iniciado com a edição do livro “Porta-retratos de João Carlos Abreu” (2020).

O visitante é conduzido por oito núcleos temáticos que destacam momentos-chave da vida pessoal, profissional e literária do autor, sendo cada núcleo acompanhado por títulos e citações extraídas das suas obras, livros, crónicas e artigos, permitindo que a voz do homenageado esteja presente ao longo de toda a exposição.

De acordo com a nota, “Muitas vidas, um coração” reflecte "um legado plural, estético e profundamente humano, que espelha uma vida enraizada na Madeira mas simultaneamente aberta ao mundo, marcada pela sensibilidade artística, pela inquietação criativa e por um permanente diálogo cultural".

Na nota de imprensa, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, sublinha o papel determinante de João Carlos Abreu na afirmação cultural e turística do arquipélago. “É uma personalidade absolutamente incontornável da Madeira. O seu nome está ligado à modernização da nossa oferta cultural, à projeção internacional do arquipélago e à capacidade de mostrar ao mundo uma Madeira sensível, criativa e profundamente humana”, afirmou.

O governante destaca, ainda, que o contributo de João Carlos Abreu “vai muito além das funções públicas que desempenhou”, realçando a escrita, a visão artística e o empenho na promoção do diálogo entre culturas.

Sobre a exposição a ser inaugurada sexta-feira, acrescenta, “é um reconhecimento da Madeira a alguém que sempre colocou a identidade cultural da Região no centro da sua vida e do seu trabalho”, defendendo que o legado de João Carlos Abreu “merece ser revisitado, celebrado e mantido vivo”.