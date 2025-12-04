DRCCE inaugura exposição 'Natal Pelo Mundo' no edifício do Governo Regional

A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) inaugura amanhã, 5 de Dezembro, às 17h30, a exposição 'Natal Pelo Mundo', patente no edifício do Governo Regional até 12 de Janeiro de 2026, com entrada gratuita.

Segundo nota enviada, a mostra reúne mais de 30 presépios e símbolos natalícios, integrando contributos de diversas comunidades estrangeiras residentes na Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa insere-se na campanha 'Imigrantes – Acolher, Proteger, Integrar, Promover' e apresenta tradições natalícias de vários países, incluindo África do Sul, Venezuela, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Roménia e Ucrânia.

Cada peça exposta representa práticas culturais associadas ao período natalício e reflete a diversidade presente no arquipélago.

A exposição inclui também elementos de tradições greco-cristãs e ortodoxas, oferecendo uma visão ampla das formas de celebração do Natal em diferentes regiões.

Ver Galeria Foto DR

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, destacou o significado da mostra para a Região.

“Esta exposição é um reflexo do que a Madeira representa: um arquipélago que acolhe e celebra a diversidade. Cada peça conta uma história de fé, esperança e celebração, mostrando como as comunidades estrangeiras enriquecem a nossa Região com as suas culturas", lê-se na nota enviada.

Acrescentou, ainda, “da Europa ao Atlântico, da África às Américas, cada tradição recorda que, apesar da distância, todos os povos partilham o mesmo desejo de paz, união e esperança”, agradecendo ao movimento associativo a participação na iniciativa.

A exposição é aberta ao público, dirigida a residentes e visitantes, e pretende "promover o diálogo entre culturas através da partilha de tradições natalícias."