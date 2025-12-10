Há 12 anos, Ronaldo figurava entre os três finalistas da Bola de Ouro

A 10 de Dezembro de 2013, Cristiano Ronaldo ficava, pela terceira vez consecutiva e pela sexta nos últimos sete anos, no pódio da Bola de Ouro, ao ser anunciado pela FIFA e pela France Football como um dos três finalistas.

O jogador madeirense já havia vencido em 2008 a distinção, enquanto jogador do Manchester United, numa altura em que ainda eram entregues dois troféus, a Bola de Ouro do France Football e o prémio de jogador do ano da FIFA.

Em 2013, Ronaldo não tinha vencido qualquer título colectivo, mas somava 67 golos em 56 jogos. Na presente temporada, levava já 33 tentos em 23 encontros, ao serviço do Real Madrid e da selecção portuguesa.

O vencedor foi conhecido a 13 de Janeiro de 2014, durante a gala do organismo que superintende o futebol mundial, em Zurique, na Suíça. E o vencedor foi... Ronaldo. Messi e Ribéry também estavam na corrida à Bola de Ouro.

Desde então, o craque já venceu mais três Bolas de Ouro, perfazendo um total de cinco.

