‘Bolas de crescimento’, o ‘brinquedo’ que se tornou viral há 17 anos

Foi um ‘brinquedo’ que se tornou ‘viral’ entre as crianças dos 1.º e 2.º ciclos das escolas da Região, em 2008, mas que acabou por ser proibido em alguns estabelecimentos de ensino. As chamadas ‘bolas de crescimento’ representavam perigo e, na verdade, eram um produto para jardinagem.

Os cristais de água eram comprados nos bazares chineses e quando em contacto com a água, cresciam. Por isso, os miúdos colocavam dentro de garrafinhas de plástico e muitos acreditavam que estas bolinhas se reproduziam.

A composição destas bolinhas era desconhecida, mas desconfiava-se que poderia ser tóxica e perigosa em caso de ingestão. No fundo, o objectivo destes cristais era poupar nos consumos pois, colocados na terra, absorviam a água e levavam à necessidade de menos regas.