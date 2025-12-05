Ronaldo recebeu há 11 anos o prémio de melhor goleador em competições continentais de clubes e selecções

A 5 de Dezembro de 2014, o DIÁRIO noticiava que Cristiano Ronaldo tinha recebido o prémio de melhor goleador em competições continentais de clubes e selecções em 2013, atribuído em Janeiro pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

O galardão foi entregue ao craque, em Madrid, pelo vice-presidente da IFFHS, Robert Ley.

Neste prémio, a IFFHS contabilizou os golos marcados em competições continentais de clubes e de selecções. Em 2013, Ronaldo marcou 16 golos pelo Real Madrid nas competições europeias peias (Liga dos Campeões) e nove pela selecção de Portugal, obtendo um total de 25 golos.

Na altura, o avançado do Real Madrid liderava a lista, à frente de Ali Ashfaq, das Maldivas, que marcou 23 golos em 2013, nove pelo New Radiant SC e 14 pela seleção nacional.

Também nesta edição, o DIÁRIO noticiava que o atleta olímpico madeirense Marcos Freitas integrava a lista dos quatro candidatos ao prémio de melhor jogador mundial de 2014.