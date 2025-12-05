São Vicente celebra bênção das capas dos alunos finalistas

A Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche D. Lucinda Andrade, em São Vicente, promoveu esta sexta-feira, 5 de Dezembro, a tradicional cerimónia de bênção das capas dos alunos finalistas do ano lectivo de 2025/2026.

A instituição de ensino conta com 30 alunos finalistas, distribuídos por três cursos diferentes, nomeadamente Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades e Curso Profissional de Técnico Multimédia.

Em nota emitida, a escola destaca que "foi um dia repleto de emoções significativas e marcantes para todos os alunos finalistas, respetivas famílias, professores e funcionários".

A celebração, que teve início com uma sessão solene realizada na escola, contou com a presença do director Regional de Educação, João Costa e Silva, bem como de representantes dos órgãos autárquicos e forças vivas do concelho.

Depois da sessão solene, as celebrações prosseguiram com a recepção dos alunos finalistas na Câmara Municipal de São Vicente, com a Missa na Igreja Matriz de São Vicente, culminando com o jantar e baile de finalistas.