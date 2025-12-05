Ouro na esgrima divido pelos três clubes na Taça da Madeira

A Sala de Armas do Funchal recebeu no passado sábado, 29 de Novembro de 2025, mais uma etapa da Taça da Madeira, reunindo as categorias de Infantis Femininos, Juniores Femininos e Juniores Masculinos em provas de florete.

"O evento contou com a presença de três clubes madeirenses — CSM, CDRS e CSJG — que demonstraram forte competitividade e evolução constante entre os seus jovens atletas", informa uma nota de divulgação da Associação de Esgrima da Madeira. "A prova das Infantis Femininos, com oito atiradoras, destacou-se pela intensidade e equilíbrio técnico, especialmente entre as atletas do CSM, que dominaram o pódio".

Assim, "a vencedora foi Joana Catanho (CSM), que mostrou grande consistência ao longo de toda a competição. O segundo lugar foi conquistado por Bianca Freitas (CDRS), enquanto Bia Gouveia (CSM) e Maria Lemos (CSM) completaram o pódio" e "na competição masculina, Francisco Viveiros do CSJ Gaula arrecadou o ouro depois de uma final emocionante com Ivo Figueras do CS Marítimo".

"No quadro feminino de juniores, as duas atiradoras na final foram do CDRS, Lara Luís a Alix Silva. Num assalto decidido pela clareza técnica e ritmo ofensivo, Lara Luís venceu por 15-6, conquistando o primeiro lugar" e "a categoria Júnior Masculina reuniu 11 atiradores, proporcionando uma competição dinâmica com representação equilibrada entre os clubes participantes", acrescenta. "O grande vencedor foi Guilherme Freitas (CSJG), que se destacou desde a fase de poules até aos assaltos finais. O segundo lugar foi obtido por José Vieira (CDRS), enquanto Diogo Machado (CSM) e Bruno Silva (CSJG) alcançaram o terceiro posto".

Diz a AEM que a "a Taça da Madeira 2 evidenciou o crescimento da esgrima regional, com especial destaque para o desempenho das categorias de formação. Os clubes sublinharam a importância destas competições para o desenvolvimento dos jovens atletas, que demonstraram garra, disciplina e um forte sentido de fair play. A próxima etapa do circuito regional terá lugar no início de 2026, mantendo a expectativa de novas prestações de elevado nível por parte dos esgrimistas madeirenses", conclui.