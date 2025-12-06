Sábado com muitas nuvens

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 6 de Dezembro, céu geralmente muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira e a partir da tarde.

O vento deverá soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) a predominar de sueste.

As temperaturas vão variar entre os 16 e os 21 ºC no Funchal e os 15 e 20 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 20 e os 21 ºC.