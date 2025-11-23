Marcelo vê Venezuela como "peça do puzzle" na disputa entre grandes potências

O Presidente da República defendeu hoje, no Porto, que a tensão entre os EUA e a Venezuela, que levou ao alerta de insegurança no espaço aéreo, deve acompanhar-se "com muito cuidado" porque "há várias coisas que são peças do puzzle".

"Há que acompanhar tudo o que está a acontecer atualmente no mundo, para perceber se o que se passa com a Venezuela é pura coincidência ou não", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República lembrou que a situação com a Venezuela "coincide com a apresentação de um plano de paz pela maior superpotência, para ir ao encontro do que é, ao menos em parte, a pretensão de outra potência regional muito forte, a Rússia". "E o que acontece é que os grandes poderes, como noutros tempos faziam, traçavam linhas. Olha, isto é meu, isto é teu, isto é a minha esfera de influência, aquilo é a tua esfera de influência. Que há uma coincidência no tempo, há", afirmou.

Em seu entender, "o que uma potência faz num sítio tem a ver com aquilo que faz ou deixa de fazer no outro. E quando se trata de relações entre duas ou três grandes potências, os Estados Unidos da América, a China, e num plano diferente, mas também potência regional muito forte, a Federação Russa, aí tem de se olhar para perceber se aquilo que está a passar-se num sítio tem ou não a ver com o que está a passar ou pode passar no outro". "E, se isso é tratado ao nível de grandes potências, até que ponto é que elas falam entre si para dizer, olha, eu vou agir aqui de uma determinada maneira. Aceitas ou não aceitas? E então, em contrapartida, eu vou agir noutro sítio de forma diferente e isso aí já te pode interessar", acrescentou.

Contudo, Marcelo Rebelo de Sousa considera que este é "um tema em que um Presidente da República, um chefe de Estado, tem que ser muito cuidadoso. Primeiro porque estão em causa as relações entre países, segundo porque há uma comunidade enorme portuguesa nos Estados Unidos e há uma comunidade portuguesa ainda maior na Venezuela". "Tem que haver muito cuidado em tudo o que se diz. É evidente que tudo o que seja a instabilidade política, com a noção de que pode haver um afrontamento, ou pode haver um choque, ou pode haver um conflito aberto entre países como esse, isso a nós preocupa-nos muito pelos portugueses que vivem nesses países e, em particular, na Venezuela", disse.

Portanto, frisou, "há que acompanhar com muito cuidado várias coisas que são peças do puzzle. Sabem que no mundo tudo hoje tem a ver com tudo".

O Presidente da República falava à margem da cerimónia de entrega dos prémio Manuel António da Mota, que decorreu na Alfândega do Porto.