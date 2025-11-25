Marcelo associa "nova narrativa" sobre esta data a viragem à direita em Portugal

O Presidente da República hoje associou uma "nova narrativa" sobre o 25 de Novembro de 1975 a uma viragem à direita em Portugal, com influência do contexto internacional marcado pelo hipernacionalismo com "releitura da História".

"É isso que acontece muitas vezes nas releituras da História: assistir a quem não viveu, a quem não participou, a quem não teve nenhum entendimento daquilo que se passou fazer uma releitura totalmente deslocada da realidade", comentou, a este propósito, no seminário "25 de Novembro de 1975, 50 anos depois", na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Na intervenção de encerramento deste seminário, o chefe de Estado voltou a apontar como protagonistas civis do 25 de Novembro de 1975 Mário Soares e o PS e como vencedores militares o grupo de subscritores do "Documento dos Nove".

Quanto aos derrotados, referiu que entre eles "é indicado o PCP, mas o PCP venceu em quase toda a linha na Constituição económica" que "vigorou de 1976 até 1989".

Depois de partilhar o que considera ser o seu "juízo imparcial" sobre o 25 de Novembro de 1975, o Presidente da República comentou que "os tempos mudam, e mudou o mundo, mudou a Europa e mudou Portugal".

"Talvez o mais surpreendente tenha sido mesmo a mudança em Portugal, porque nós tivemos há dez anos a tomar posse o Governo de apoio mais à esquerda desde o fim do Período Revolucionário em Curso (PREC), e se transitou para uma situação em que, embora em duas fases sucessivas, se verificou uma viragem muito acentuada à direita", disse.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "é natural que as narrativas tivessem acompanhado a velocidade dessa viragem" e "do que se trata é de uma batalha cultural", porque "as releituras da História correspondem a batalhas culturais".

"De facto, é outro Portugal político a analisar o 25 de Novembro. Mas a analisar tudo, não só o 25 de Novembro, a analisar em geral a História do país, a analisar em geral o 25 de Abril, e o 25 de Abril até ao 25 de Novembro, o pós-25 de Novembro, a Constituição, as várias revisões da Constituição e os propósitos que há de a rever novamente", acrescentou.

O Presidente da República sustentou que "há uma influência decisiva do contexto internacional" nesta conjuntura interna, de "um novo tipo de liderança em grandes democracias mundiais", que comunica "com fórmulas cada vez mais simplistas" e mensagens "essencialmente hipernacionalistas, em muitos casos xenófobas, efetivamente reconstruindo a História própria e facilitando a reconstrução da História alheia".

"Aconteceu essa mudança mundial. Já tinha alguns fenómenos em paralelo a nível europeu. Aconteceu em termos de releitura da História e releitura da realidade", reforçou.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que mantém a interpretação que sempre formulou sobre o 25 de Novembro, mas que a mudança trouxe "uma nova narrativa" que "reformula a interpretação histórica".

"E o mais interessante é acompanhar a forma como, não todos, mas alguns daqueles que tinham a narrativa anterior mudam a narrativa para a nova narrativa ou convivem com a nova narrativa. Mas isso tem mais a ver com a construção do futuro tal como a veem, do que propriamente com a história do passado", observou.

No fim do seu discurso, o chefe de Estado defendeu que é preciso "valorizar o passado, passar às jovens gerações" os valores e princípios constitucionais que resultaram do 25 de Abril.

"Não se trata tanto de ser uma batalha cultural pelo partido A, B, C ou D, mas pela procura da verdade histórica possível e, neste caso, pela afirmação do significado daqueles valores, daqueles princípios, para que eles jamais venham a estar colocados em causa", declarou.

No seu entender, passar esses valores é fundamental, "porque os 'Nove' não são eternos, são no seu legado, mas não são fisicamente eternos" e também "os fundadores da democracia estão a chegar ao fim de um ciclo".