Novo Hospital da Madeira é obra para gerações

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirmou esta tarde, após visitar as obras do Hospital Central e Universitário da Madeira, que se trata de uma “obra para gerações”, que reflecte a colaboração entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira.

“É uma obra absolutamente fantástica”, sublinhou o governante, que estava acompanhado de Pedro Rodrigues, secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas. Pinto Luz destacou a boa localização entre a Câmara de Lobos e o Funchal, a arquitectura moderna e a incorporação da última tecnologia disponível para prestar cuidados de saúde de qualidade aos madeirenses.

O ministro recordou que, em Portugal, muitas vezes se constrói apenas “o necessário no momento”, e valorizou a capacidade de antecipar as necessidades futuras. “Vamos tentar cumprir prazos e garantir que os madeirenses terão este serviço essencial. A saúde é um dos bens essenciais e contribui para a qualidade de vida”, afirmou.

Pinto Luz salientou ainda que o Governo da República financia metade do hospital e defendeu que a obra demonstra a importância de manter diálogo e sinergias entre diferentes níveis da administração pública, com base no princípio de subsidiariedade: “Os municípios farão melhor do que as regiões, as regiões farão melhor do que a República. É isso que estamos a fazer”.

Sobre polémicas ou suspeitas relacionadas com um dos consórcios responsáveis pela obra, Pinto Luz recusou comentar e apelou a uma visão positiva e construtiva. “Hoje celebramos aquilo que temos que celebrar. Esta obra é para a Madeira, para os madeirenses e para Portugal”, concluiu.