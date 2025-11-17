Diogo Piçarra, Calema, NAPA e Miguel Araújo associam-se a campanha de sensibilização

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ) apresentou, na manhã desta segunda-feira, 17 de Novembro, a nova campanha regional de sensibilização e combate à violência doméstica: 'Amor não é violência, é Liberdade'.

Desenvolvida em parceria com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM, IP-RAM) e com a colaboração dos 20 parceiros que integram a Rede Regional contra a Violência Doméstica, esta campanha pretende contribuir para uma "mudança social efectiva, promovendo relações saudáveis, eliminando comportamentos abusivos e apelando, de forma clara, à denúncia de situações de risco", lê-se numa nota enviada pela secretaria.

“Esta campanha é o culminar de meses de trabalho preparatório e pretende, através de uma mensagem clara e direta, contribuir para uma mudança social efetiva, promovendo relações saudáveis, eliminando comportamentos considerados abusivos e, acima de tudo, apelar à denúncia de situações consideradas de risco”, sublinhou a secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, anfitriã da sessão que decorreu no auditório da SRITJ.

Perante os presentes, a governante reforçou a urgência de uma resposta conjunta: “A violência doméstica exige uma acção concertada e firme. É fundamental quebrar o silêncio que protege os agressores e isola as vítimas. Para isso, é essencial reforçar a prevenção, sensibilizar a sociedade, as vítimas e também os agressores, para a existência de linhas de apoio e, acima de tudo, consciencializar para a responsabilidade que todos temos em não pactuar com comportamentos violentos, cuja força é avassaladora — destruindo lares, relações familiares e causando inúmeros outros danos”.

Margarido destaca a identificação precoce de comportamentos

Na ocasião, a governante destacou a importância de identificar de forma precoce comportamentos que não devem ser normalizados.

“Muitas vezes, os primeiros sinais são subtis: controlar o telemóvel, exercer pressão psicológica, incutir sentimentos de culpa, provocações gratuitas sob a forma de humilhação pública. São verdadeiras ‘bandeiras vermelhas’ que merecem um olhar atento e vigilante de todos nós, sem exceção, pois podem evoluir para situações de risco de vida. Enquanto houver um caso de violência doméstica, será sempre demais. É por isso que estamos aqui hoje, para afirmar, de forma clara e a uma só voz: ‘Amor não é violência. É liberdade’”.

Personalidades ‘dão a cara’ pela iniciativa

O Governo Regional desafiou figuras de referência em várias áreas da sociedade, que prontamente aceitaram associar-se ao vídeo oficial que dá o mote à campanha.

Calema, Diogo Piçarra, Miguel Araújo e banda, NAPA e Beatriz Abrunhosa são os protagonistas musicais desta iniciativa. A causa conta ainda com personalidades desportivas de relevo, como o velejador olímpico João Rodrigues; a detentora de recordes e campeã nacional de patinagem de velocidade, Jessica Rodrigues; o campeão do mundo de canoagem, Bernardo Pereira; a campeã do mundo de patinagem artística, Madalena Costa; e a nadadora Susana Gomes, vice-campeã do mundo nos 100 metros mariposa (categoria 45-49). A campanha integra também a participação da jornalista e pivô do Telejornal da RTP-Madeira, Tânia Spínola.

60 medidas estruturantes já foram implementadas

A apresentação da campanha permitiu igualmente evidenciar o trabalho contínuo da Rede Regional contra a Violência Doméstica, que integra 20 entidades parceiras do Governo Regional e é responsável pela execução do III Plano Regional contra a Violência Doméstica 2021-2025.

No âmbito deste Plano, já foram implementadas 60 medidas estruturantes, entre as quais: o reforço de equipas multidisciplinares, a criação de um Complemento Regional para a autonomia das vítimas e a expansão da resposta de emergência à ilha do Porto Santo.

Na sequência desta apresentação pública, a campanha 'Amor não é violência, é Liberdade!' segue agora para uma divulgação alargada através dos canais de comunicação e dos parceiros da Rede Regional, dos órgãos de comunicação social, redes sociais e espaços públicos, estando também previstas diversas ações de sensibilização em escolas, instituições e comunidades locais.

Contactos de apoio em situação de emergência, disponíveis 24 horas por dia, todos os dias do ano:

Linha de Emergência Social – 144