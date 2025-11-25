Despiste deixa condutora ferida no Funchal

Pelas 9 horas de hoje, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para um despiste na zona da Levada do Cavalo, no Funchal.

Para o local foi mobilizada uma ambulância e um veículo de apoio.

A condutora, cuja idade não foi possível aferir, apresentava dores na zona do peito. Foi socorrida e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.